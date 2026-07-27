Перинатальный и детский центры КБР получили современное оборудование

Важный шаг к заботе о самых маленьких пациентах и будущих мамах. В рамках нацпроекта «Семья» Перинатальный центр и Республиканский детский клинический центр получили современное оборудование. Теперь врачи смогут проводить высокоточные операции и выхаживать малышей с экстремально низким весом прямо в республике - без необходимости отправлять их в другие регионы.
В Перинатальном центре Нальчика завершают масштабное переоснащение. Свыше 70 единиц современной техники… В их числе наркозные аппараты, передвижные цифровые рентген-системы, новейшие УЗИ-комплексы, которые позволяют наблюдать за состоянием ребенка на всех этапах беременности. Особая гордость – уникальная портативная техника, которую установили в отделении реанимации новорожденных.
В министерстве здравоохранения республики подчеркивают, новая техника уже позволила врачам быстрее принимать клинические решения и снижать риски осложнений.
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