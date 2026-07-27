Большой трудовой стаж дает право на досрочную пенсию

Если у вас большой трудовой стаж, вы можете раньше выйти на пенсию… На портале Объясняем.РФ рассказали, кто имеет на это право и какие бумаги нужно предоставить.
Так, уйти на заслуженный отдых досрочно позволено мужчинам, которые отработали 42 года, и женщинам с 37-летним стажем. Выйти на пенсию им разрешено за два года до намеченного срока, но не ранее 60-ти и 55-ти лет соответственно. Льготы также полагаются медикам, учителям и артистам. Врачам для этого нужно отработать 25 лет в сельской местности или 30 – в городе, учителям – 25, а творческим работникам – от 15 до 30. Раньше на пять лет смогут уйти и те, кто отработал 15 лет на Севере. Для людей особо опасных профессий пенсия наступает в 50 лет для мужчин и в 45 – для женщин; для тех, кто занят на вредных производствах – в 55 и 50. Главное условие – не менее 30 пенсионных баллов.
Право на досрочный выход на заслуженный отдых также есть у многодетных мам, людей с инвалидностью и их опекунов. При подаче заявления необходимы СНИЛС, трудовая книжка, справки и выписки, подтверждающие льготу, а также реквизиты банковского счета. В Социальном фонде имеют право запросить дополнительные документы. Это стандартная процедура проверки пенсионных прав.
Подать бумаги разрешается в территориальный орган Соцфонда, в МФЦ, по почте или онлайн через Госуслуги. Заявление может передать и работодатель с письменного согласия работника. Ответ Фонд даст за 10 рабочих дней. Если все в порядке, страховые выплаты назначат со дня обращения, при условии, что человек уже имеет на них право.
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