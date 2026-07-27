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На Эльбрусе возобновили поисковую операцию

На Эльбрусе возобновили поисковую операцию

27.07.2026 | 13:30
На Эльбрусе сегодня с пяти утра возобновилась поисковая операция. Как рассказали в региональном МЧС, в субботу вечером поступила информация, что на высоте 5100 метров зарегистрированная группа альпинистов в составе семи человек не может самостоятельно спуститься и попросит о помощи. На место выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. В ночь с субботы на воскресенье специалисты спасли двоих: их эвакуировали вниз и передали медикам. Обнаружили также тела двух восходителей, но спустить вниз не позволили погодные условия. Поиски еще троих продолжались до шести вечера. Региональный следком возбудил уголовное дело. По данным следствия, граждане иностранного государства восходили на Эльбрус, но из-за стремительно ухудшившихся погодных условий сбились с маршрута. Один из туристов спустился и сообщил, что двое участников на высоте 5100 метров почувствовали недомогание и скончались. В последующем, спасатели обнаружили еще одного выжившего и тела еще троих скончавшихся альпинистов. Еще одно ЧП произошло на Эльбрусе в воскресенье днем: на высоте 5300 метров о помощи попросила другая группа альпинистов – из Ставропольского края и Тульской области. По прибытию спасатели установили, что один восходитель скончался. Спустить тело не позволили пурга и шквалистый ветер. Второго участника восхождения эвакуировали на поляну Азау. В медицинской помощи он не нуждался. По факту гибели альпиниста Следственное управление Следкома России организовало проведение проверки.   https://t.me/vestikbr
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