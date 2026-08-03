В Терском районе вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере

Прокуратура Терского района Кабардино-Балкарской Республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя г. Чегема. Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
Установлено, что в ноябре-декабре 2025 года подсудимый, не имея реальной возможности и намерения оказать содействие в получении жителем Терского района заключения военно-врачебной комиссии с нужной ему категории годности к военной службе, сообщил заведомо ложные сведения о наличии у него соответствующих возможностей и связей. Введенные в заблуждение потерпевший и его родственники передали ему денежные средства в общей сумме свыше 450 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.
С учетом обстоятельств, характеризующих личность виновного, суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего о взыскании причиненного преступлением ущерба удовлетворен в полном объеме.
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