Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Рифат Сабитов принял участие в работе III Российско-Казахстанского медиафорума в Санкт-Петербурге

Рифат Сабитов принял участие в работе III Российско-Казахстанского медиафорума в Санкт-Петербурге

03.08.2026 | 16:00
III Российско-Казахстанский медиафорум стартовал 3 августа 2026 года в Санкт-Петербурге. В нём участвуют государственные деятели и руководители ведущих СМИ двух стран. Форум приурочен к 35-летию независимости Казахстана. На форуме обсуждаются: новый уровень взаимодействия российских и казахстанских медиа, перспективы искусственного интеллекта и повышение доверия аудитории. На открытии форума представили фотовыставку «Покорение космоса глазами российских и казахстанских фотографов». В экспозицию вошли работы фотокорреспондентов двух стран, запечатлевших ключевые события освоения космоса.  
«Третий медиафорум России и Казахстана начинает свою работу в прекрасном солнечном городе в Петербурге, и мы даем старт нашей работе открытием общей фотовыставки. Мы не случайно выбрали именно эту тему, она изначально нас объединяет, потому что мы редкие на планете, единственные, у кого не только самая протяженная сухопутная граница в мире, но и общий космический дом под названием Байконур», — сказал на церемонии открытия генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
  В экспозицию вошли работы фотокорреспондентов двух стран, запечатлевших ключевые события освоения космоса. Большинство снимков сделаны на Байконуре: в 2025 году отмечалось 70-летие космодрома, а в 2026-м исполняется 65 лет со дня полета Юрия Гагарина и 35 лет со дня полета первого космонавта-казаха Токтара Аубакирова. В свою очередь, генеральный директор Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан Раушан Кажибаева подчеркнула:  
«Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде».
  Начальник Управления Президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов на пленарном заседании отметил значимость тесного сотрудничества медиаструктур России и Казахстана в условиях глобальной нестабильности и отметил, что одной из целей массированной информационной атаки Запада является вызов недоверия между Россией и Казахстаном и в этой ситуации огромная роль отводится средствам массовой информации двух стран, которые противостоят враждебным нарративам.  
«Сегодня мы сталкиваемся с ростом интенсивности информационных войн, которые развязываются в том числе и против наших стран. Внешние силы прибегают к массированному распространению фейков, в том числе сгенерированных искусственным интеллектом, искажению фактов, манипуляции общественным сознанием», — указал Александр Смирнов.
  Он подчеркнул, что цель этих акций состоит в том, чтобы подорвать сотрудничество между двумя странами, «посеять недоверие и общие сомнения». В свою очередь, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов подчеркнул, что средства массовой информации наших стран играют важную роль в противодействии настойчивым попыткам исказить нашу совместную историю, в том числе историю бессмертного подвига наших народов в годы Великой Отечественной войны и послевоенной жизни и мирного труда в рамках одного государства. Также Рифат Сабитов подчеркнул ответственность каждого конкретного журналиста за публикуемую информацию в эпоху искусственного интеллекта и фейковых новостей и необходимость совместной работы журналистов, власти и общественных институтов в вопросах законодательного регулирования сферы применения ИИ в медиасфере, особо отметив необходимость развития собственной технологической базы и собственных нейросетей России и Казахстана. Первый медиафорум России и Казахстана прошел в московской штаб-квартире ТАСС в ноябре 2024 года — в год 120-летия агентства. Вторая встреча в этом формате состоялась в прошлом году в Алма-Ате.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных