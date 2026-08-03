В Нальчике в Павильоне современного искусства открылся арт‑проект «Сигнальная система»

Сигнальная система… Арт-проект под таким названием открылся в Павильоне современного искусства в Нальчике. Свои работы представила художница из Кисловодска Анастасия Лангурова.
Художница Анастасия Лангурова живет и трудится в Кисловодске. За годы творчества у автора было около полутора десятков выставок в разных регионах страны, включая и Кабардино-Балкарию. В этот раз в Павильоне современного искусства в Нальчике Анастасия представила новый арт-проект «Сигнальная система». В экспозицию включили больше 40 работ.
Проект «Сигнальная система» построен так, чтобы задействовать разные возможности восприятия: не только зрение, но и осязание и обоняние. Для создания особой атмосферы экспозицию дополнили парфюмерными композициями и аудиоработами, которые другие авторы написали под впечатлением от полотен Анастасии Лангуровой.
Посетители могут прослушать их по QR-кодам у каждой картины. Куратором и дизайнером выставки выступил искусствовед из Санкт-Петербурга Роман Киреев. Он специально приехал в Нальчик, чтобы выстроить архитектуру арт‑проекта под пространство Павильона современного искусства. Выставка «Сигнальная система» в Павильоне современного искусства будет открыта для посетителей до конца августа.
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