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В Нальчике состоялся турнир по дзюдо и самбо имени Аслана Камбиева

В Нальчике состоялся турнир по дзюдо и самбо имени Аслана Камбиева

03.08.2026 | 16:20
В Нальчике на татами универсального спортивного комплекса развернулась настоящая битва характеров. В память о прославленном дзюдоисте и самбисте Аслане Камбиеве прошли межрегиональные соревнования, которые собрали юных бойцов из шести регионов. Здесь победа складывалась из усилий каждого. Межрегиональные соревнования памяти мастера спорта международного класса Аслана Камбиева стали уже традиционными. В этом году друзья и родственники именитого дзюдоиста и самбиста проводят их в третий раз. На татами универсального спортивного комплекса в Нальчике вышли команды из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии и Чечни. Победителей определяли среди юношей до 15 лет. Организаторы подчеркивают: командные турниры по дзюдо отличаются особой зрелищностью и драматизмом. Здесь накал страстей всегда выше, так как от индивидуального выступления спортсмена зависит каждый балл. Отсюда и особая ответственность: ошибка одного может повлиять на общий результат, а точный бросок – стать решающим. Среди участников – Алхан Шогенов из сборной Кабардино‑Балкарии. Юноша занимается дзюдо около шести лет и ценит в этом виде спорта не только зрелищность и разнообразие техник, но и глубокую философию. Подчеркивает, она учит дисциплине, работе над собой и уважению к сопернику. На этих состязаниях Алхан провел два поединка – с представителями Краснодарского края и Северной Осетии. По итогам поединков победителей межрегиональных командных соревнований в каждой весовой категории – таковых было десять – наградили грамотами и кубками.   https://t.me/vestikbr
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