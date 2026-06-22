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В Терском районе состоялось массовое восхождение на Курпские высоты в День памяти и скорби

В Терском районе состоялось массовое восхождение на Курпские высоты в День памяти и скорби

22.06.2026 | 21:50
Три километра по горной местности – именно столько сегодня прошли участники восхождения, чтобы подняться на Курпские высоты. В акции участвовали школьники, студенты, сотрудники военкоматов, представители «Боевого братства» и неравнодушные жители республики. Инициативу организовало Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России по КБР. Нападение на СССР произошло ранним утром, около 4 часов. Удар пришелся сразу по нескольким направлениям – города, воинские части, аэродромы, железнодорожные узлы, стратегические объекты. Именно об этих событиях сегодня напомнили молодежи. Именно здесь, на Курпских высотах, с осени 42-го по январь 43-го шли самые ожесточенные бои на территории республики. Гитлеровцы рвались к нефтяным месторождениям Грозного и Баку, но наткнулись на сопротивление воинов 317-й стрелковой дивизии. Высота переходила из рук в руки множество раз. Решающее наступление советских войск в январе 43-го позволило освободить всю Кабардино-Балкарию. Память погибших почтили минутой молчания. К подножию мемориала возложили цветы и венки – знак уважения тем, кто ценой жизни отстоял родную землю. Для собравшихся развернули полевую кухню. Как подчеркнули организаторы – такие акции напоминают нынешнему поколению о цене Великой Победы.   https://t.me/vestikbr
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