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Кабардино‑Балкария присоединится ко всероссийской ярмарке трудоустройства

Кабардино‑Балкария присоединится ко всероссийской ярмарке трудоустройства

22.06.2026 | 15:00
26 июня по всей стране пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», в котором примет активное участие Кабардино-Балкария, сообщает Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты населения. Ежегодно, ярмарка вакансий объединяет представителей предприятий промышленной сферы, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, строительной отрасли, а также предприятий, имеющих значительную потребность в кадрах. В ходе мероприятия соискатели рабочих мест получат информацию об имеющихся вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам, уточнят условия труда, размер заработной платы, социальные гарантии, ознакомятся с программами профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Консультанты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. Особенно это будет актуально для выпускников и студентов, которые только выбирают свою будущую профессию. В нашей республике площадками ярмарки трудоустройства станут: парк культуры и отдыха «Атажукинский сад»; Кадровый центр г.Нальчика (ул. Ахохова,141«а») и все филиалы Республиканского центра труда, занятости и социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов. В Кадровом центре «Работа России» пройдет онлайн собеседование с работодателями из других регионов, «круглый стол» с участием женщин-предпринимателей: «Свое дело: женский взгляд на предпринимательство». В Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже пройдет «Фестиваль профессий»; и мастер- классы по разным направлениям. В этом году ярмарка трудоустройства проходит в четвертый раз. Мероприятие проводится ежегодно по поручению Президента Российской Федерации. В прошлом году ярмарка стала частью национального проекта «Кадры» и состоит из регионального и федерального этапов.   https://t.me/vestikbr
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