Современные технологии протезирования стали повседневной практикой в КБР

Самые современные услуги в протезостроении выходят на передовой уровень в Кабардино-Балкарии. Флагманом на Юге России по протезированию сегодня стал Нальчикский филиал Московского протезно-ортопедического предприятия. Оборудование, которое еще недавно было доступно лишь единицам, здесь стало повседневной практикой. Уже более ста человек получили возможность жить полноценной жизнью благодаря современным протезам.
Ветерану СВО Владимиру Шевченко установили модульный протез одной трети голени. Это стало возможным благодаря программе фонда «Защитники Отечества». Теперь он заново учится ходить и постепенно возвращается к активной жизни.
Еще одна история — Артур Ахметов. Орден Мужества, минно-взрывное ранение, потеря руки. В центре ему установили высокотехнологичный протез «Зеус». Он управляется сигналами мышц, считывает малейшие импульсы и обеспечивает точность движений. Как подчеркивают специалисты, это не просто замена конечности, а возможность снять нагрузку со здоровой руки и вернуться к привычным делам.
По словам экспертов, разработка индивидуального протеза руки занимает от нескольких недель до месяцев. Однако базовые движения пациент осваивает уже в первые сутки после установки. Инженер-протезист Виктор Гортань объясняет: выбор кисти всегда индивидуален.
Внедрять передовые решения помогают ведущие специалисты московского холдинга «Метиз Импэкс». Их разработки – полностью российское производство. И что особенно важно для бойцов – такая техника ремонтируется прямо на месте. А датчики настраивают персонально для каждого пациента.
В Нальчикском филиале применяют и классические методы гипсового моделирования. Сначала снимают слепок, обрабатывают его и создают модель. Затем материал отправляют на химический участок, где его ламинируют полимерными смолами. После этого начинается изготовление культеприемной гильзы, и процесс завершают на участке механической обработки. А сегодня здесь активно применяют 3D-технологии – они позволяют создать идеально точную гильзу с учетом анатомии.
Полный цикл – от снятия слепка до сборки протеза, выдачи и школы ходьбы – проходит в Нальчикском филиале. Работу ведут высококлассные специалисты на современном оборудовании. Филиал сотрудничает с Фондом социального страхования и фондом «Защитники Отечества».
По государственному контракту и электронным сертификатам современные протезы здесь получили уже больше ста человек. В планах – строительство отдельного реабилитационного модуля с круглосуточным пребыванием для бойцов. Центр помогает жителям не только Кабардино-Балкарии, но и других регионов.
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