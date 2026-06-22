В Кременчуг‑Константиновском почтили память героев Великой Отечественной войны

К обелиску павшим воинам возложили красные гвоздики – символ памяти и скорби. В церемонии участвовали представители администрации, школьники, волонтеры, общественники и потомки тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу. К собравшимся обратился глава Баксанского района – Адиб Абрегов.
Под звуки метронома память павших почтили минутой молчания. Продолжилась церемония концертом – местные артисты исполнили песни военных лет. Для многих участников митинга 22-го июня – не просто памятная дата, а часть семейной истории. Завершили церемонию возложением венков к мемориалу.
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