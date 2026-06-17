В Терском районе провели беседы о защите от мошенников

Сотрудники полиции Терского района провели масштабную информационную работу среди местных жителей, направленную на повышение их осведомленности о современных способах дистанционного мошенничества. В рамках обходов жилых домов и профилактических встреч в общественных местах участковые уполномоченные полиции подробно рассказали гражданам о том, как распознать и избежать различных мошеннических схем.
Особое внимание полицейские уделили случаям, когда злоумышленники звонят под видом сотрудников правоохранительных органов, предлагая оформить декларацию денежных средств или перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Жителям объяснили, что подобные предложения являются обманом и требуют особой осторожности.
Кроме того, полицейские предупредили о рисках, связанных с покупками и продажами через интернет-площадки. Сотрудники рекомендовали внимательно изучать отзывы о продавцах и товарах, чтобы не стать жертвой мошенников.Отдельно была проведена беседа с пенсионерами, которым рассказали о распространенной схеме обмана, когда злоумышленники представляются медицинскими работниками и предлагают записаться на прием к врачу или пройти диспансеризацию, при этом пытаясь получить личные данные и коды из СМС.
Правоохранители призвали жителей Терского района сохранять бдительность и незамедлительно обращаться в полицию при получении подозрительных звонков или сообщений.
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