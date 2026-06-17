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В Нарткале отметили пятилетие Центра для детей с ОВЗ

В Нарткале отметили пятилетие Центра для детей с ОВЗ

17.06.2026 | 16:00
Радость, спорт и поддержка: в Нарткале отпраздновали пятилетие Центра для детей с ОВЗ. Юные участники параэстафеты показали силу духа и волю к победе. Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья в Нарткале отметил первый юбилей. Праздник провели в формате параэстафеты: воспитанники вместе с гостями участвовали в спортивных играх и конкурсах. Встречу организовали по инициативе депутата Государственной Думы – Виктории Родиной. Сегодня центр – это еще и площадка для встреч с известными спортсменами. Один из них – Алан Таукенов. На Первенстве России по пауэрлифтингу он взял золото, а на празднике провел мастер-классы и поделился опытом. Но приехал он не один, а со своим наставником – Султаном Куготовым. Тренер рассказывает: за успехами воспитанников стоит системная работа. На протяжении всего праздника участники выполняли задания, демонстрировали ловкость и командную работу. Среди них – 26-й воспитанник центра Даниил Шемереко. Несмотря на ограничения по здоровью, он ведет активный образ жизни и старается не упускать возможность для общения и новых впечатлений. Завершили встречу награждением, где каждый ребенок получил заслуженные аплодисменты. Организаторы отмечают: такие встречи помогают детям с ОВЗ раскрыть свои таланты и чувствовать себя частью большой команды.   https://t.me/vestikbr
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