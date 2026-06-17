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В Госдуме назвали категории граждан с правом на полную компенсацию ЖКХ

В Госдуме назвали категории граждан с правом на полную компенсацию ЖКХ

17.06.2026 | 15:50
В список вошли Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы и приравненные к ним лица. Для остальных льготников – ветеранов, инвалидов, многодетных семей и пенсионеров – действуют частичная компенсация или субсидии. Кроме того, отдельные категории россиян могут получать полное возмещение коммунальных расходов по специальным федеральным нормам или региональным решениям. Как пояснили депутаты, важно учитывать не только федеральное законодательство, но и нормы своего субъекта.   https://t.me/vestikbr
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