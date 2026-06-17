Летний отдых по-разному: что выбирают жители и гости Нальчика

Лето традиционно считается временем отпусков, путешествий и новых впечатлений. Кто-то заранее планирует поездки, а кто-то принимает решение об отдыхе спонтанно, ориентируясь на погоду и настроение.
У каждого свой рецепт идеального отпуска. Одни предпочитают проводить его на морском побережье, другие выбирают горные маршруты или отдых в кругу семьи. Немало и тех, кто считает лучшим путешествием поездки по родному региону. Мы спросили у жителей и гостей Нальчика, как они отдыхают этим летом.
Но не все строят планы на море – многие уже сейчас открывают для себя Кабардино-Балкарию. Гостей из других городов и стран здесь встречают природные достопримечательности, национальная кухня и возможность побыть вдали от городской суеты. Планы у всех разные. Но объединяет одно – желание провести лето с пользой и удовольствием. А где – каждый решает сам.
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