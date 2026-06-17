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В Нальчике задержаны подозреваемые в угоне автомобиля

В Нальчике задержаны подозреваемые в угоне автомобиля

17.06.2026 | 16:20
Накануне в дежурную часть Управления МВД России «Нальчик» поступило заявление 25-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что его автомобиль «ВАЗ - 2110», припаркованный во дворе дома на улице 2-ой Таманской Дивизии, был угнан. По словам заявителя, двери машины не были заперты, а ключи оставались в замке зажигания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 совместно с ОР ДПС и ЦУН Управления МВД России «Нальчик» в течение суток установили и задержали подозреваемых. Автомобиль был найден на улице Шогенова в Нальчике. Задержанными оказались двое местных жителей в возрасте 35 и 37 лет, ранее судимые. Они признались в содеянном, объяснив, что, проходя мимо припаркованной машины, заметили ключ в замке зажигания и решили воспользоваться ситуацией. Поскольку автомобиль не завелся сразу, злоумышленники попытались завести его, толкая транспортное средство до улицы Шогенова, где его и обнаружили полицейские. Автомобиль изъят, подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ.   https://t.me/vestikbr
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