В Нальчике задержаны подозреваемые в угоне автомобиля

Накануне в дежурную часть Управления МВД России «Нальчик» поступило заявление 25-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что его автомобиль «ВАЗ - 2110», припаркованный во дворе дома на улице 2-ой Таманской Дивизии, был угнан. По словам заявителя, двери машины не были заперты, а ключи оставались в замке зажигания.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 совместно с ОР ДПС и ЦУН Управления МВД России «Нальчик» в течение суток установили и задержали подозреваемых. Автомобиль был найден на улице Шогенова в Нальчике.
Задержанными оказались двое местных жителей в возрасте 35 и 37 лет, ранее судимые. Они признались в содеянном, объяснив, что, проходя мимо припаркованной машины, заметили ключ в замке зажигания и решили воспользоваться ситуацией. Поскольку автомобиль не завелся сразу, злоумышленники попытались завести его, толкая транспортное средство до улицы Шогенова, где его и обнаружили полицейские.
Автомобиль изъят, подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ.
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