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В Тереке ремонтируют центральную улицу Лермонтова

В Тереке ремонтируют центральную улицу Лермонтова

21.07.2026 | 13:40
На завершающей стадии демонтажные работы. К работе приступили в начале мая. Здесь расположены сразу несколько социальных объектов: лицей, школа, городской автовокзал. Сама улица служит важным транспортным узлом: ее пересекают сразу девять местных дорог. Трассу восстанавливают благодаря республиканской субсидии в рамках государственной программы развития транспортной системы в Кабардино-Балкарии. По проекту подрядчики также установят на улице светофоры, автобусные остановки, обновят наружное освещение. Для этого заменят более ста старых металлических опор и свыше двухсот светильников.   https://t.me/vestikbr
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