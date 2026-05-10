В Сквере Памяти Прохладного почтили память героев Великой Отечественной

В Сквере Памяти Прохладного прошло торжественное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Живые цветы легли к памятнику «Погибшим за Родину». Память воинов, отдавших свои жизни за свободу и мирное будущее нашей страны, почтили минутой молчания. Для всех участников была организована полевая кухня — желающих угощали солдатской кашей и квасом. А Майский район окрасился в цвета георгиевских лент и весенних цветов. Особый трепет у присутствующих вызвало участие в церемонии Василия Дегтяренко. Ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина и настоящая живая легенда города, он возглавил торжественную колонну. Его бодрость духа и выправка стали для всех напоминанием о несгибаемой силе духа советского солдата. Под звуки метронома участники возложили венки и цветы к подножию мемориала.