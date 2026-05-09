В Баксанском районе прошли памятные мероприятия посвященные 9 мая

Сегодня в Баксанском районе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. Торжества развернулись в селе Атажукино. Старт им дал автопробег от здания районной администрации. День Победы в Баксанском районе решили отпраздновать с размахом. Колонна машин с флагами России, Кабардино-Балкарии и георгиевскими лентами выехала от здания администрации Баксанского района. Торжественный митинг провели в Атажукино. У мемориала павшим односельчанам собрались сотни жителей, молодежь и почетные гости. Каждому, кто пришел сюда сегодня – есть кого вспомнить, кому сказать спасибо за подвиг. Участники торжества возложили живые цветы к подножию обелиска и почтили память павших героев, чьи имена высечены на граните мемориала минутой молчания. Трогательным моментом церемонии стала инсталляция «Живые памятники». Слова старших поколений сегодня звучали как наказ живым – беречь правду о войне, не дать фашизму поднять голову. Праздничные мероприятия продолжились концертной программой «Рубежи памяти: от первого дня до вечного единства».