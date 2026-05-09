Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Баксанском районе прошли памятные мероприятия посвященные 9 мая

В Баксанском районе прошли памятные мероприятия посвященные 9 мая

09.05.2026 | 23:52
Сегодня в Баксанском районе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. Торжества развернулись в селе Атажукино. Старт им дал автопробег от здания районной администрации.   День Победы в Баксанском районе  решили отпраздновать с размахом.  Колонна машин с флагами России, Кабардино-Балкарии и георгиевскими лентами выехала от здания администрации Баксанского района.   Торжественный митинг провели в Атажукино. У  мемориала павшим односельчанам собрались сотни жителей, молодежь и почетные гости. Каждому, кто пришел сюда сегодня  – есть кого вспомнить, кому сказать спасибо за подвиг.    Участники торжества возложили живые цветы к подножию обелиска и почтили память павших героев, чьи имена высечены на граните мемориала минутой молчания.    Трогательным моментом церемонии стала инсталляция «Живые памятники». Слова старших поколений сегодня звучали как наказ живым – беречь правду о войне, не дать фашизму поднять голову.  Праздничные мероприятия продолжились концертной программой «Рубежи памяти: от первого дня до вечного единства».   
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных