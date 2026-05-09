Активисты дома по улице Нахушева отметили 9 Мая

09.05.2026 | 23:45
9 Мая — день, который объединяет всю страну. От главных площадей до самых отдаленных дворов — везде звучат песни Победы, звучат слова благодарности героям.  Активисты дома на улице Нахушева объединили жильцов, чтобы устроить настоящий концерт под открытым небом — с музыкой, песнями и полевой кухней. Праздничная атмосфера царила не только на главных площадях, но и во дворах столицы республики. Активисты дома по улице Нахушева решили отметить 9 Мая по-особенному. Украсили двор, приготовили угощения. В оформлении участвовал каждый — от мала до велика. А во дворе тем временем дымила настоящая солдатская каша — та самая, что согревала бойцов в окопах. После концерта столы для всего дома ломились от угощений. На импровизированной сцене звучали стихи о мире. Михаил Киреев, один из тех, кто решил, что соседи должны в такой день быть рядом. Как в военные годы – помогать друг другу, учить детей ценить вклад каждого советского человека в Победу и сохранять память о тех страшных днях.   Память павших героев почтили минутой молчания. А в знак благодарности за мирное небо дети запустили воздушные шары.
