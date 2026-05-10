Тырныауз в День Победы стал центром памятных мероприятий

10.05.2026 | 00:12
Тырныауз в День Победы стал центром памяти для всего Эльбрусского района. Площадь у Дома культуры была заполнена людьми с самого утра. Пришли целыми семьями: с детьми, внуками, правнуками. Приехали и из соседних сёл. Ежегодно здесь проводят этот знаменательный день с большим размахом. В 42 году немецкие войска подошли к Баксанскому ущелью, где был Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат. Пути эвакуации были отрезаны, и тогда приняли решение выводить жителей через горный перевал. Почти без снаряжения смогли спасти женщин, стариков, раненых, инвалидов и детей. На пути были ледяные гребни, трещины, бурные реки, и бомбёжки. Несмотря на такие условия – никто не погиб. Это подвиг длинной в 40 километров и 23 дня. В День Победы самый высокогорный город России украсили георгиевскими лентами, памятными лозунгами, портретами солдат. С приветственными речами выступили глава района, представители совета ветеранов, общественники. Говорили о подвиге, о единстве, о том, как важно передавать правду о войне дальше — без искажений, без лжи, без забвения.  После митинга – традиционный автопробег. Машины с флагами растянулись по главной улице города.  Закончили митинг возложением цветов к мемориалу Великой Отечественной войны.
