В школах КБР реализуют проект «Бережная школа»

Бережливые технологии стали ключевым элементом нескольких национальных проектов в России, направленных на повышение производительности труда и эффективности экономики. Теперь подходы бережливого производства адаптируются к системе образования. Несколько лет назад, получив обновленное после капитального ремонта здание, коллектив школы поставил цель – превратить образовательное учреждение в современное и комфортное пространство, в котором учитель сосредоточен прежде всего на обучении и воспитании детей. Эти же идеи закреплены в проекте «Бережная школа». Реализуют его Минпросвещения России и госкорпорация «Росатом» по поручению Президента страны. Следуя инструкциям, педагогам удалось максимально сконцентрироваться на образовательном процессе. Их помощниками стали небольшие классы и узкие проходы. Например, коридор, который нечасто использовался, обустроили в Центр детских инициатив. С интересной идеей могут обратиться не только ученики, но и педагоги, а также родители. Так, по предложению учителей-предметников и инициативных родителей тематически оформили кабинеты истории, химии, математики, а также ИЗО. Проект бережной оптимизации образовательного процесса подразумевает не только направление, связанное с обучением детей. Это также касается организационных вопросов, в частности ведения документооборота. На сегодняшний день проект «Бережная школа» реализуют в трех образовательных учреждениях республики. В министерстве просвещения подчеркивают, в дальнейшем его намерены распространить на все учебные заведения.