В России могут повысить пособия по уходу за ребенком до полутора лет

Пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут повысить… Соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме России. Предложено увеличить социальные выплаты по беременности и уходу за ребенком до 100 процентов от среднего заработка, если это первый ребенок в семье, и до 200, если второй и последующий. Сейчас субсидии составляют 40 и 100 процентов соответственно. Инициатива поможет снизить экономические риски и компенсировать потерю семейного дохода. А это в свою очередь должно облегчить решение о рождении детей. По оценке экспертов, документ потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов. Но сами расчеты трат не приводятся.