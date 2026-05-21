Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В России могут повысить пособия по уходу за ребенком до полутора лет

В России могут повысить пособия по уходу за ребенком до полутора лет

21.05.2026 | 17:54
Пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут повысить… Соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме России. Предложено увеличить социальные выплаты по беременности и уходу за ребенком до 100 процентов от среднего заработка, если это первый ребенок в семье, и до 200, если второй и последующий. Сейчас субсидии составляют 40 и 100 процентов соответственно. Инициатива поможет снизить экономические риски и компенсировать потерю семейного дохода. А это в свою очередь должно облегчить решение о рождении детей. По оценке экспертов, документ потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов. Но сами расчеты трат не приводятся.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных