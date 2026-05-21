В Нальчике прошел круглый стол «Уроки истории: Кавказская война и ее значение для современности». Круглый стол назвали «Уроки истории: Кавказская война и ее значение для современности». Центральной темой обсуждения стал анализ богатой, но порой трагической истории адыгского народа. Участники – эксперты, общественные деятели и ученные – говорили о том, как события 19 века формируют современную идентичность, и каковы перспективы развития национальной культуры в современном мире. Открывая заседание, к собравшимся обратился руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков. Заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии Залим Кашироков подчеркнул, трагические страницы прошлого не должны становиться инструментом для политических игр. В завершение участники круглого стола определили приоритетные направления развития адыгской культуры и идентичности в современном мире. Главный вывод, озвученный специалистами: только объединив ресурсы исторической родины и многомиллионной диаспоры, адыгский народ сможет не просто сохранить, но и приумножить свое культурное наследие.