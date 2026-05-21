Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике прошел круглый стол «Уроки истории: Кавказская война и ее значение для современности»

В Нальчике прошел круглый стол «Уроки истории: Кавказская война и ее значение для современности»

21.05.2026 | 17:56
В Нальчике прошел круглый стол «Уроки истории: Кавказская война и ее значение для современности». Круглый стол назвали «Уроки истории: Кавказская война и ее значение для современности». Центральной темой обсуждения стал анализ богатой, но порой трагической истории адыгского народа. Участники – эксперты, общественные деятели и ученные – говорили о том, как события 19 века формируют современную идентичность, и каковы перспективы развития национальной культуры в современном мире. Открывая заседание, к собравшимся обратился руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков. Заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии Залим Кашироков подчеркнул, трагические страницы прошлого не должны становиться инструментом для политических игр. В завершение участники круглого стола определили приоритетные направления развития адыгской культуры и идентичности в современном мире. Главный вывод, озвученный специалистами: только объединив ресурсы исторической родины и многомиллионной диаспоры, адыгский народ сможет не просто сохранить, но и приумножить свое культурное наследие.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных