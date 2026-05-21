КБР стала лидером в СКФО по количеству заявок на Всероссийский конкурс школьных музеев

Кабардино-Балкария стала лидером в Северо-Кавказском федеральном округе по количеству заявок на Всероссийский конкурс школьных музеев. От региона поступило свыше полусотни проектов. Всего на смотр заявили почти пять тысяч идей. Половина из них посвящена памяти защитников Отечества. Остальная часть – этнографии и краеведению. Кабардино-Балкария представила уникальные экспозиции. Они рассказывают о быте и культуре народов республики. Есть и археологические коллекции: фрагменты керамики, орудия труда и украшения. Участники конкурса объединены общей целью – сохранить и передать будущим поколениям историческое наследие страны. Финальные испытания и церемония награждения пройдут в октябре в Москве на форуме «Память жива». Там представят сборник лучших музейных практик. Все участники также получат методическую поддержку и смогут пройти онлайн-стажировку у ведущих специалистов в этой области.