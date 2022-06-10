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В селении Псыгансу ведется капитальный ремонт двух школ

В селении Псыгансу ведется капитальный ремонт двух школ

10.06.2022 | 15:56
Самая большая в Псыгансу… Третья школа. Ее построили в 77-м, и ремонт здесь давно был необходим: окна и двери износились, крыша протекала, пол также нужно было менять. Впрочем, как и инженерные коммуникации. В этой школе учатся почти 300 детей. Теперь в каждом классе появится возможность помыть руки. Раньше об этом можно было только мечтать. Специалисты монтируют отопительную систему и ведут отделочные работы. В третьей школе Псыгансу уже заменили почти полсотни оконных рам. Сейчас устанавливают стекла. Стены на двух этажах оштукатурили, а также сделали стяжку полов. Всего этого удалось добиться чуть больше чем за месяц. Капитальный ремонт третьей школы Псыгансу обойдется в 32 миллиона рублей. Масштабные восстановительные работы идут и во втором общеобразовательном учреждении села. Габаритами оно несколько меньше, и учатся здесь 173 ребенка. Хотя возраст здания – тоже солидный: почти полвека. Изначально вторая школа была рассчитана только на начальные классы и среднее звено, но в итоге здесь стали заниматься и старшеклассники. На ремонт направят больше 20 миллионов рублей. Завершить обновление обоих учебных заведений обещают к ближайшему августу.
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