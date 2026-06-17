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В Нальчике подвели итоги работы администрации Прохладного за два года

В Нальчике подвели итоги работы администрации Прохладного за два года

17.06.2026 | 21:50
В Нальчике обсудили развитие малого и среднего предпринимательства в Прохладном. Итоги работы администрации за прошлый и этот год рассмотрели на совещании. Всего в городе свыше 200 субъектов малого и среднего бизнеса, более 1700 индивидуальных предпринимателей и около 20 глав крестьянских фермерских хозяйств. За отчетный период число ИП выросло почти на 90. На долю малого бизнеса приходится больше половины экономики округа – торговля, общественное питание, сфера обслуживания. За этими цифрами – конкретная работа администрации. На встрече также отметили: в Прохладном регулярно помогают горожанам, желающим открыть свое дело. За отчетный период специалисты администрации провели более 200 консультаций. Всего в повестке рассмотрели семь вопросов.   https://t.me/vestikbr
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