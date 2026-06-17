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КБР вошла в число регионов победителей проекта «Профессионалитет»

КБР вошла в число регионов победителей проекта «Профессионалитет»

17.06.2026 | 22:15
Два учебных заведения республики получат по 100 миллионов рублей на создание образовательно-производственных центров. Сегодня трехсторонние соглашения подписали в министерстве просвещения и науки. Гранты выделены Кабардино-Балкарскому автомобильно-дорожному колледжу и колледжу «Строитель». Средства направят на модернизацию материально-технической базы и внедрение образовательных программ, синхронизированных с производством. Подписи под документами поставили представители министерства, руководители колледжей и ключевые работодатели региона. Стороны закрепили обязательства по подготовке кадров под конкретные запросы предприятий реального сектора экономики. Создание кластеров предполагает полную синхронизацию учебных планов с технологическими процессами индустриальных партнеров. Это позволит сократить период адаптации выпускников на рабочем месте – отметили на церемонии.   https://t.me/vestikbr
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