Строительство детского сада в Кенделене вышло на завершающую стадию

Готовность нового детского сада в Кенделене достигла 75 процентов. Основные строительные работы практически завершены. Подготовили подвальные помещения, первый и второй этажи. Завершают кровлю, установили окна, провели электропроводку.
Сейчас строители штукатурят стены – идет внутренняя отделка. Строительство началось неслучайно: прежнее здание детского сада давно устарело и не отвечало современным стандартам. Сдать объект планируют в следующем году. После открытия детский сад примет первых воспитанников и станет еще одним современным образовательным учреждением Кенделена.
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