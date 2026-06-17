В Майском районе состоялось выездное заседание Парламента КБР

В Кабардино-Балкарии работает единственное в стране предприятие полного цикла по производству рентгеновского оборудования. Как местному заводу удается конкурировать с мировыми гигантами, обсудили на выездном заседании профильного комитета парламента КБР. Встреча состоялась в Майском.
Рентген-аппараты, которые создают в этих цехах, спасают жизни по всей стране. Предприятие «Севкаврентген-Д» выпускает десятки видов оборудования: от флюорографов до сложных комплексов для травматологии. Завод – флагман республиканской промышленности, и именно здесь депутаты и министры решили наглядно изучить, как работает современное импортозамещение.
Сейчас завод выпускает не только готовые аппараты, но и штативные устройства – те самые «скелеты» рентген-комплексов. Разработка ведется собственными силами: на предприятии работают конструкторское бюро и отдел электронных модулей. А для удаленной диагностики оборудования инженеры создали собственное программное обеспечение – теперь проверять аппараты можно в онлайн-режиме.
Работу завода оценили и на уровне парламента. Заместитель председателя обратил внимание на главное – независимость от импорта.
Успех «Севкаврентген-Д» – часть общей картины. Обрабатывающая промышленность республики по итогам прошлого года стала лидером по темпам развития в СКФО. Рост зафиксирован сразу по нескольким направлениям: от текстиля до электрооборудования.
Таких результатов удалось добиться благодаря системной господдержке. Только в этом году предприятия региона получили льготные займы на сумму 130 миллионов рублей и субсидии на технику в 60 миллионов. Однако, как отметили парламентарии, кадровый голод остается главным вызовом: до 2028-го промышленности республики требуется более двух тысяч квалифицированных рабочих и специалистов.
По итогам выездного заседания комитет парламента рекомендовал министерству промышленности тиражировать успех на другие производства, а также усилить работу по популяризации инженерных профессий среди молодежи.
https://t.me/vestikbr