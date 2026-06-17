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Министр промышленности КБР Шамиль Ахубеков выступил на пресс конференции в ЦУР

Министр промышленности КБР Шамиль Ахубеков выступил на пресс конференции в ЦУР

17.06.2026 | 22:00
Сегодня в студии Центра управления регионом состоялась пресс-конференция с министром промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики Шамилем Ахубековым. Главной темой обсуждения стала текущая ситуация на топливно-энергетическом рынке региона. В ходе пресс-конференции руководитель ведомства ответил на вопросы о запасах топлива, уровне розничных цен и их динамике. Один из вопросов, на который ответил министр о ценообразовании о мерах для сдерживания роста цен на топливо в случае резкого роста. Шамиль Ахкубеков подчеркнул, что руководство республики держит вопрос на контроле в ежедневном режиме. А население попросили заправляться на тех заправках, где это удобнее, выгоднее, но делать большие запасы топлива не стоит.   https://t.me/vestikbr  
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