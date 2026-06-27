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В селе Тамбовское завершают строительство площадки для сдачи норм ГТО

В селе Тамбовское завершают строительство площадки для сдачи норм ГТО

27.06.2026 | 09:20
Открытие проведут уже в конце этой недели. Проект реализовали благодаря федеральным субсидиям по программам развития физкультуры и массового спорта. Работы на улице Дружбы стартовали в мае. Новую локацию для активного отдыха разместили рядом с местной школой и зданием администрации. Сейчас специалисты монтируют оборудование. На площадке установят уличные тренажеры, гимнастические скамьи, шведскую стенку и информационную стойку с нормативами. Территорию покроют безопасной резиновой плиткой. Общая стоимость оборудования – более двух миллионов рублей. Жители признаются: открытия ждут с нетерпением. Новый спортивный объект станет точкой притяжения для села, где живут более двух тысяч человек. Открытие сделают праздничным – в этот день местные жители первыми протестируют тренажеры и попробуют сдать нормативы ГТО.   https://t.me/vestikbr
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