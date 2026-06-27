В селе Тамбовское завершают строительство площадки для сдачи норм ГТО

Открытие проведут уже в конце этой недели. Проект реализовали благодаря федеральным субсидиям по программам развития физкультуры и массового спорта. Работы на улице Дружбы стартовали в мае. Новую локацию для активного отдыха разместили рядом с местной школой и зданием администрации. Сейчас специалисты монтируют оборудование.
На площадке установят уличные тренажеры, гимнастические скамьи, шведскую стенку и информационную стойку с нормативами. Территорию покроют безопасной резиновой плиткой. Общая стоимость оборудования – более двух миллионов рублей. Жители признаются: открытия ждут с нетерпением.
Новый спортивный объект станет точкой притяжения для села, где живут более двух тысяч человек. Открытие сделают праздничным – в этот день местные жители первыми протестируют тренажеры и попробуют сдать нормативы ГТО.
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