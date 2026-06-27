Казбек Коков вручил орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» Кантемиру Боготову

Сегодня Глава КБР Казбек Коков вручил орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» Кантемиру Анатольевичу Боготову – командиру 503 мотострелкового полка 19 мотострелковой дивизии 58 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.
Офицер удостоен высокой государственной награды за мужество и отвагу, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, за образцовое исполнение служебного долга. Ранее подполковник Кантемир Боготов за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, награжден орденом Мужества. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил благодарность Кантемиру Анатольевичу за то, что высоко держит честь нашей республики, с достоинством защищает Отечество.
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