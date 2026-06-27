Боец Аскер Рамазанов из КБР триумфально выступил в Грозном

Спортсмен из Лескенского района Аскер Рамазанов одержал досрочную победу на международном турнире по смешанным единоборствам в Грозном. Боец из села Урух одолел соперника в первом же раунде.
Соревнования собрали десятки сильнейших молодых бойцов из регионов России и стран ближнего зарубежья. Поединок с участием Рамазанова завершился техническим нокаутом – рефери остановил встречу из-за явного преимущества. Спортсмен из Кабардино-Балкарии с первых секунд контролировал дистанцию и наносил точные удары. При этом времени на подготовку практически не было, – признается Аскер.
Сразу после возвращения боец вернулся к тренерской работе. В школьном спортзале родного села он обучает детей боксу и основам единоборств. Победу Аскера Рамазанова разделили все местные жители.
Спортивная секция в Урухе – ключевая точка притяжения для местной молодежи. По мнению сельчан, именно регулярные тренировки под руководством профессионального бойца помогают юным атлетам развивать мастерство и перенимать соревновательный опыт.
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