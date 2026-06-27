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В Кабардино‑Балкарии продолжается купальный сезон

В Кабардино‑Балкарии продолжается купальный сезон

27.06.2026 | 09:30
Теплое солнце и манящая гладь воды… В Кабардино‑Балкарии продолжается купальный сезон. Где можно купаться без риска и какие правила нельзя нарушать? Купальный сезон в Кабардино-Балкарии официально стартовал первого июня. Для комфортного и организованного отдыха жителей и гостей республики на воде в регионе определили 5 пляжей, а также четыре пункта проката катамаранов. Пляж на Втором озере в курортной зоне Нальчика уже стал одним из самых популярных мест у горожан. Ежедневно сюда приходят десятки людей, чтобы спастись от зноя. Особенно шумно на побережье там, где обустроена детская зона: здесь каникулы в самом разгаре. На всех водных объектах республики регулярно проверяют качество воды по санитарно-эпидемиологическим нормам. А чтобы отдых не обернулся трагедией, сотрудники МЧС постоянно напоминают жителям правила безопасного поведения. Купальный сезон в Кабардино-Балкарии продлится до конца сентября.   https://t.me/vestikbr
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