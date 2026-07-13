В санатории «Радуга» организовали праздник для детей бойцов СВО

В санатории «Радуга» прошел праздник для детей участников специальной военной операции. Развлекательную программу организовал Комитет семей воинов Отечества Кабардино-Балкарии.
В настоящее время в республиканском социально-реабилитационном центре отдыхают ребята из семей военнослужащих, проживающих в различных регионах России. Чтобы поднять настроение, в гости к ним приехали аниматоры и волонтеры с музыкой, красками и сладкими угощениями. Здесь же устроили пенную вечеринку.
Акцию организовывают в четвертый раз. Организаторы отмечают, это дополнительная возможность подарить детям положительные эмоции и ощущение домашней теплоты. Помимо развлечений, такие праздники помогают ребятам знакомиться, общаться и проводить время вместе.
Отмечено, что Комитет семей воинов Отечества в Кабардино-Балкарии действует уже 4 года. Организация оказывает семьям участников спецоперации правовую и психологическую помощь, сопровождает их при решении социальных вопросов, а также реализует патриотические, культурные и гуманитарные проекты.
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