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Камеры и кнопки «112» могут появиться во всех парках и природных зонах

Камеры и кнопки «112» могут появиться во всех парках и природных зонах

14.07.2026 | 15:20
Минстрой России предлагает установить видеокамеры и кнопки экстренной связи «112» во всех парках страны. Инициативу уже поддержали в МЧС и МВД. Меры коснутся также лесопарковых и прибрежных зон. В Нальчике, например, в Атажукинском саду и зеленых зонах курортных районов, такие устройства помогут оперативнее реагировать на происшествия. В Минстрое подчеркнули: это прямая линия связи со спасателями и полицией. Проект планируют развивать в рамках комплекса «Безопасный город» под координацией МЧС. Финансирование пойдёт из региональных и местных бюджетов. Эти средства направят в первую очередь на защиту мест отдыха семей с детьми, а также удаленных лесных территорий, где часто пропадает мобильная связь.   https://t.me/vestikbr
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