Камеры и кнопки «112» могут появиться во всех парках и природных зонах

Минстрой России предлагает установить видеокамеры и кнопки экстренной связи «112» во всех парках страны. Инициативу уже поддержали в МЧС и МВД. Меры коснутся также лесопарковых и прибрежных зон.
В Нальчике, например, в Атажукинском саду и зеленых зонах курортных районов, такие устройства помогут оперативнее реагировать на происшествия. В Минстрое подчеркнули: это прямая линия связи со спасателями и полицией. Проект планируют развивать в рамках комплекса «Безопасный город» под координацией МЧС.
Финансирование пойдёт из региональных и местных бюджетов. Эти средства направят в первую очередь на защиту мест отдыха семей с детьми, а также удаленных лесных территорий, где часто пропадает мобильная связь.
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