В России ужесточают миграционные правила

Россия продолжает выстраивать четкую и понятную миграционную политику, чтобы приезжающие к нам на работу граждане других государств подчинялись правилам и нормам отечественного законодательства. Принято несколько поправок в законы, касающиеся миграционной политики.
Теперь дети мигрантов при достижении 18 лет будут обязаны выехать из России к себе на родину или оформить собственный трудовой патент. Причем сделать это необходимо в течение 30 дней. Сами мигранты будут обязаны содержать себя и членов своей семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. До сих пор содержание семьи и детей мигрантов нередко ложилось на местные социальные службы, точнее - на российских налогоплательщиков. Еще одно новшество в законах - теперь мигранты вместе с детьми будут обязаны покинуть Россию, если их патенты были аннулированы или не продлены. Сделать это придется в течение 15 дней.
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