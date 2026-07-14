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В КБР принимают заявки на «Нейроигры» для молодых творцов»

В КБР принимают заявки на «Нейроигры» для молодых творцов»

14.07.2026 | 14:15
В Кабардино-Балкарии стартовал прием заявок на новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Командные соревнования «Нейроигры» ориентированы на молодых разработчиков, дизайнеров и создателей цифрового контента. Главная особенность – обязательное использование искусственного интеллекта при создании виртуальных миров. Проект объединит молодежь от 14 до 35 лет. От кандидатов требуются навыки командной работы и опыт создания игровых продуктов. Прием документов продлится до 17-го августа на официальном сайте платформы. Основной этап пройдет 27-го августа в Москве, на базе ИТ-кластера «Сколково». На разработку рабочего прототипа игры командам отведут восемь часов. Задание участники узнают непосредственно перед стартом. Сначала предстоит разработать концепцию и с помощью нейросетей сгенерировать графику, персонажей и звуковое сопровождение. Оставшееся время посвятят сборке кода и тестированию игровых механик. Лучшие коллективы выйдут в финал и представят свои решения экспертному жюри. Победителей ждут денежные призы и грантовая поддержка.   https://t.me/vestikbr
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