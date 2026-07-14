Льготные авиаперелеты хотят распространить на всех школьников

В Госдуме предлагают расширить программу льготных авиаперелетов для детей. Сейчас скидкой в 50 процентов могут воспользоваться пассажиры только до 12 лет. Депутаты выступили с инициативой распространить эту меру на всех школьников и сделать ее постоянной на время каникул.
С соответствующим предложением к минтрансу обратились в профильном комитете нижней палаты парламента. Авторы инициативы рассчитывают, что льгота станет доступна старшеклассникам, которые сегодня вынуждены летать по полным, взрослым тарифам. Скидка будет действовать на всех внутренних рейсах.
За прошлый год авиакомпании продали почти 4 миллиона детских билетов по специальным тарифам. Напомним, с марта правила перевозок упростили: теперь сопровождать ребенка в полете может любой взрослый, а не только родители. По мнению депутатов, расширение возрастных рамок позволит семьям существенно сэкономить на совместных поездках.
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