В «Садах Эльбруса» проходит практическая подготовка участников «Школы фермера»

В республике в рамках «Школы фермера» готовят новых аграриев. С особенностями производства их знакомят на предприятии «Сады Эльбруса». И каждый этап производства будущие фермеры изучают на практике.
Здесь время работает на урожай. Современные технологии позволяют сохранить вкус и качество яблок практически до следующего сезона. С особенностями производства сегодня знакомятся участники образовательного проекта «Школа фермера» на предприятии «Сады Эльбруса». Хранилище рассчитано на девять тысяч тонн продукции. Но путь яблока начинается задолго до того, как оно попадает в камеру хранения.
Каждый этап производства будущие аграрии изучают на практике. Для одних – это способ повысить квалификацию, для других – первый шаг к созданию своего бизнеса. Среди участников программы – ветеран боевых действий Аскер Шаков. После службы в зоне СВО он решил связать жизнь с сельским хозяйством и открыть собственное дело.
Следующий этап обучения – работа непосредственно в саду. Здесь слушателям курса рассказывают о ежедневных задачах фермера: как правильно наблюдать за деревьями и вовремя защитить будущий урожай от вредителей.
Однако современное фермерство – это не только выращивание фруктов. На предприятии выпускают и натуральные соки. Будущим аграриям показывают всю технологическую цепочку: от сортировки сырья до пастеризации и упаковки.
Участникам проекта показали и другие направления переработки – например, производство яблочных чипсов. Гостям рассказали о работе оборудования, технологиях сушки и условиях хранения готового продукта. Еще одна остановка – цех по сборке шпалерных систем. Местные инженеры создают прочные конструкции для современных садов и виноградников, а также защитные сетки от града и непогоды.
Занятия в «Школе фермера» начались в апреле – их организовали представители Кабардино-Балкарского аграрного университета. Участники уже прослушали курс лекций и изучили работу молочных хозяйств. Всего подготовку проходят 32 человека, половина из которых – ветераны специальной военной операции.
Обучение рассчитано на три месяца. За это время участники освоят основы маркетинга, правовые аспекты ведения бизнеса и финансовое планирование. Финальным аккордом станет защита собственных бизнес-планов перед экспертами. После этого выпускники получат дипломы и смогут сразу приступить к реализации своих проектов в аграрном секторе республики.
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