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В России ввели новые правила доступности туристических объектов для людей с ОВЗ

В России ввели новые правила доступности туристических объектов для людей с ОВЗ

10.06.2026 | 14:20
Минэкономразвития утвердило новые правила доступности туристических объектов для людей с инвалидностью. Поправки коснутся большинства мест отдыха. Приказ уже подписан, а вступит в силу с 1 сентября. Его цель – сделать инфраструктуру туробъектов доступнее. В ведомстве отметили: требования распространяются на пляжи, отели, горнолыжные трассы и другие объекты, кроме гостевых домов. Так, не менее десяти процентов мест на парковке выделят для людей с ограниченными возможностями здоровья, плюс оборудуют зону посадки и высадки. Кнопки лифтов должны дублироваться шрифтом Брайля, а этажи – озвучиваться. Кроме того, на сайте и в соцсетях каждого объекта должны размещать информацию о доступности и услугах для людей с инвалидностью. В минэкономразвития подчеркнули: если объект построят после 1 сентября этого года, требования заложат уже на этапе строительства. Для существующих – предписания будут вводить постепенно.   https://t.me/vestikbr
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