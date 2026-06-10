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Нальчик стал лидером по спонтанным бронированиям отелей

Нальчик стал лидером по спонтанным бронированиям отелей

10.06.2026 | 14:50
Столица Кабардино-Балкарии стала лидером по спонтанным бронированиям отелей. К такому выводу пришли аналитики российского сервиса для планирования путешествий: около 14% всех заказов пользователи оформляют за день до заезда. Чаще всего такой подход практикуют на южных курортах и в крупных промышленных центрах. В рейтинге сервиса за Нальчиком следуют Чебоксары и Ростов-на-Дону. Также в список направлений, куда россияне отправляются без длительной подготовки, вошли Новороссийск, Грозный, Краснодар и Саранск. Высокие показатели городов Северного Кавказа и Черноморского побережья в сервисе связывают с растущей популярностью автомобильного туризма: возможность выехать на личном транспорте в любую минуту позволяет забронировать отель прямо перед поездкой.   https://t.me/vestikbr
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