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День памяти Шоры Ногмова: 182 года со смерти первого кабардинского просветителя

День памяти Шоры Ногмова: 182 года со смерти первого кабардинского просветителя

10.06.2026 | 15:00
Он был воином, дипломатом и человеком, который подарил своему народу письменность. Сегодня – день памяти Шоры Ногмова. 182 года назад ушел из жизни первый кабардинский ученый-просветитель. Шора Ногмов родился в 1794 году в семье мелкого дворянина в ауле Ногмо близ Пятигорска. Судьба готовила ему путь черкесского воина, но он выбрал просвещение. Учился в духовной школе – медресе, а затем с отличием окончил военное училище в России, где овладел русским, арабским, турецким и персидским языками. Но Ногмов был не только собирателем фольклора. Он участвовал в двух войнах – русско-турецкой и русско-персидской. И даже в походах его тянуло не к оружию, а к слову. Служа переводчиком и дипломатом, он все яснее видел беду своего народа: у кабардинцев не было письменности. История, песни, законы жили только в устной форме – и могли исчезнуть. Исправить это стало для Ногмова делом жизни. В 1840 году он завершил труд, обессмертивший его имя, – «Начальные правила кабардинской грамматики». Этот алфавит на русской графической основе стал фундаментом, на котором позже выросла вся национальная литература. Параллельно автор записывал древние предания и песни, формируя фольклорный свод. А его «История адыхейского народа» – первая светская летопись черкесов. Спустя почти два столетия эти слова – уже не мечта, а реальность. Кабардинский язык сегодня живет и в устной речи, и на письме. Шора Ногмов ушел из жизни в 1844 году в Петербурге, не дожив до пятидесяти. Сегодня его называют первым кабардинским ученым-просветителем европейского уровня, который дал своему народу письменность – и язык обрел вторую жизнь.   https://t.me/vestikbr
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