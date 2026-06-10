В Баксане укрепляют береговую линию

Продолжается капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Баксан, сообщает пресс-служба городского округа.
Специалисты проводят подготовительные мероприятия перед строительством гидротехнических сооружений для защиты берегов от эрозии, размыва и разрушения, монтаж армированной сетки и бетонирование в два слоя общей толщиной 25 см.
Работы ведутся в рамках государственной программы РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» за счет средств федерального и регионального бюджетов. Окончание капитального ремонта запланировано в этом году.
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