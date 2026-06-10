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В Майском районе начался ремонт поликлиники

В Майском районе начался ремонт поликлиники

10.06.2026 | 14:40
В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Майском районе начался капитальный ремонт поликлиники. Проект предусматривает модернизацию здания и перепланировку помещений, чтобы создать более комфортные условия для пациентов. Особое внимание будет уделено совершенствованию маршрутизации пациентов и повышению доступности медицинской помощи. Поликлиника, построенная в 1990 году, обслуживает более 33 тысяч жителей района. Это первый капитальный ремонт здания. Завершение ремонта планируется в первом полугодии 2028 года.   https://t.me/vestikbr  
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