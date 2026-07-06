В России ввели ипотечные каникулы для семей с детьми

Семьи с двумя и более детьми в России смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Соответствующий закон подписал Президент.
Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
Новый закон предоставляет людям возможность при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерий снижения дохода в данных случаях применять не будут. Основное условие: окончиться такие каникулы должны не позднее дня достижения вторым или каждым последующим ребенком возраста полутора лет, а при усыновлении – даты истечения 18 месяцев с момента оформления документов.
При этом проценты по основному долгу станут начислять только с седьмого месяца каникул. А платить их нужно будет только по завершении отсрочки. В силу закон вступит уже с 1-го сентября.
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