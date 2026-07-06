В Нальчике обсудили сохранение традиций и связь общин

В столице республики говорили о сплоченности и общей ответственности перед историей и будущим. Международная черкесская ассоциация вновь подтвердила, что сила народа в его единстве. Как диалог и сотрудничество помогает сохранять традиции даже на расстоянии в тысячи километров? Какие шаги ассоциация предпринимает для укрепления связи между общинами?
На заседание исполнительного совета Международной черкесской ассоциации приехали делегации не только из республик Северного Кавказа и Краснодарского края, но и представители черкесских общин из Сирии, Турции и Иордании. На повестке – вопросы укрепления сотрудничества и взаимодействия между общественными организациями.
Не обошли стороной на встрече и вопросы внешней политики. России не раз пришлось силой доказывать свое право на суверенитет. Вот и сегодня военнослужащие нашей страны вынуждены с оружием в руках защищать Отечество в зоне специальной военной операции, подчеркнули собравшиеся. Память погибших героев почили минутой молчания.
С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии. Залим Кашироков подчеркнул, очень важно, что в работе форума участвуют представители всех национально-культурных центров КБР.
В тот же день Международная черкесская ассоциация отметила заслуги выдающихся представителей народа. Среди награжденных –Алина Пекова. Альпинистка вписала свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, покорив все 14 высочайших вершин мира.
На заседании также подвели итоги работы МЧА за первые полгода. Среди основных событий: участие в праздновании 81-й годовщины Великой Победы, проведение традиционной акции, посвященной Дню памяти адыгов, форум «Праздник дружбы». Слет объединил представителей различных народов России. В настоящее время продолжается прием заявок на Всероссийскую общественную премию «Гордость нации».
https://t.me/vestikbr