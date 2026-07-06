Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Скорость и адреналин: в Кабардино‑Балкарии состоялись соревнования по картингу

Скорость и адреналин: в Кабардино‑Балкарии состоялись соревнования по картингу

06.07.2026 | 15:40
Скорость, виражи и настоящий спортивный азарт - на картодроме «Эльбрус» в Урванском районе прошёл 3‑й этап Чемпионата и Первенства Кабардино‑Балкарии по картингу. Соревнования посвятили памяти Анатолия Песегова - тренера, который много лет развивал картинг в муниципалитете и воспитал не одно поколение гонщиков. Эти соревнования давно стали традиционными... В нынешнем году Первенство и Чемпионат КБР по картингу посвятили памяти Анатолия Песегова. Тренер-преподаватель станции юных техников в Нарткале, он много лет развивал этот вид спорта: занимался подготовкой молодых гонщиков, работал с юными спортсменами, помогал развивать техническую базу. В соревнованиях участвовали не только спортсмены из Кабардино-Балкарии, но и из соседних регионов. Северная Осетия, Краснодарский край, Ставрополье… Турнир объединил более сорока картингистов. Организовали турнир Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта, региональное отделение ДОСААФ России и спортивно-технический клуб картингистов. Поддержку оказала администрация Урванского района. Один из участников соревнований – Умар Мирзоев из Нарткалы. Картингом занимается уже 3 года. На турнире юноша первым проехал дистанцию и вышел в лидеры. Спортсменов разделили на несколько классов: в зависимости от возраста и мощности картов. В каждой из групп определили по три победителя. Лучших наградили кубками, медалями и грамотами… На память также подарили подарки.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных