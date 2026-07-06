Скорость и адреналин: в Кабардино‑Балкарии состоялись соревнования по картингу

Скорость, виражи и настоящий спортивный азарт - на картодроме «Эльбрус» в Урванском районе прошёл 3‑й этап Чемпионата и Первенства Кабардино‑Балкарии по картингу. Соревнования посвятили памяти Анатолия Песегова - тренера, который много лет развивал картинг в муниципалитете и воспитал не одно поколение гонщиков.
Эти соревнования давно стали традиционными... В нынешнем году Первенство и Чемпионат КБР по картингу посвятили памяти Анатолия Песегова. Тренер-преподаватель станции юных техников в Нарткале, он много лет развивал этот вид спорта: занимался подготовкой молодых гонщиков, работал с юными спортсменами, помогал развивать техническую базу.
В соревнованиях участвовали не только спортсмены из Кабардино-Балкарии, но и из соседних регионов. Северная Осетия, Краснодарский край, Ставрополье… Турнир объединил более сорока картингистов.
Организовали турнир Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта, региональное отделение ДОСААФ России и спортивно-технический клуб картингистов. Поддержку оказала администрация Урванского района. Один из участников соревнований – Умар Мирзоев из Нарткалы. Картингом занимается уже 3 года. На турнире юноша первым проехал дистанцию и вышел в лидеры.
Спортсменов разделили на несколько классов: в зависимости от возраста и мощности картов. В каждой из групп определили по три победителя. Лучших наградили кубками, медалями и грамотами… На память также подарили подарки.
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