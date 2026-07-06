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Ливни, град и сильный ветер: в КБР объявили штормовое предупреждение

Ливни, град и сильный ветер: в КБР объявили штормовое предупреждение

06.07.2026 | 15:50
Сильный дождь, грозы в сочетании с градом и сильным ветром до 20-25 м/с… Такую погоду обещают в Кабардино-Балкарии на предстоящие сутки. Предупреждение о комплексе метеорологических явлений распространили в Гидрометцентре. Существует риск подтопления низменных участков и нарушения работы ливнёвок. Возможны обрывы линий электропередач, падение слабо укрепленных конструкций. Жителям и гостям республики спасатели советуют ограничить выход на улицу в непогоду. Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Туристическим группам следует временно воздержаться от походов в горы.   https://t.me/vestikbr
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