Ливни, град и сильный ветер: в КБР объявили штормовое предупреждение

Сильный дождь, грозы в сочетании с градом и сильным ветром до 20-25 м/с… Такую погоду обещают в Кабардино-Балкарии на предстоящие сутки. Предупреждение о комплексе метеорологических явлений распространили в Гидрометцентре.
Существует риск подтопления низменных участков и нарушения работы ливнёвок. Возможны обрывы линий электропередач, падение слабо укрепленных конструкций. Жителям и гостям республики спасатели советуют ограничить выход на улицу в непогоду. Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Туристическим группам следует временно воздержаться от походов в горы.
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